Terremoto | scossa di magnitudo 2 | 8 a Monteleone di Puglia Il sisma di lieve entità è stato registrato a tarda sera

Advertising

SkyTG24 : Nella notte tra il 5 e il #6aprile 2009 una scossa di #terremoto sorprende nel sonno #LAquila: è uno dei terremoti… - poliziadistato : #6aprile 2009 ore 3:32 Una notte difficile da dimenticare per chi fu svegliato dalla terribile scossa di… - DPCgov : #6aprile 2009, #terremoto #Abruzzo. Il sisma rase al suolo case, monumenti, edifici pubblici. Tragico il bilancio d… - giixdreaming : non ho capito se quella che ho sentito è stata una scossa di terremoto o c'è qualcuno sotto al mio letto che balla,… - terremotoalert : #terremoto Scossa di terremoto il 2021-04-10 22:53:59 (M4.5) Greece 38.3 20.7 (8fbb3) -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto scossa

In tal senso, alle ore 21:36 (ora locale), lo European - Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una fortedidi magnitudo 4.4 in Romania , con ipocentro a 80 ...L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato unadidi magnitudo 6.0 in Indonesia: l'epicentro è stato localizzato in mare e l'ipocentro si trova ad una profondità di 319 km.in Indonesia di magnitudo 6.0 Il sisma si è ...Scossa di terremoto registrata a Castelnuovo di Val di Cecina (PI) Il 11 Aprile 2021 ore 02:55 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 10 km a C ...Il 10 Aprile 2021 ore 22:30 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 17 km a Zungoli in provincia di Avellino a 38 km da Benevento, 44 km da Avellino, 45 km da Foggia.