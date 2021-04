Tennis: Sardegna Open, Djere ko al terzo set e Sonego trionfa (2) (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - “Non mi era mai capitato di vincere sia singolo che doppio - ha commentato Sonego raggiante -. Sono felice dell'atteggiamento tenuto in campo in questa settimana, per non aver mai mollato: sono davvero soddisfatto di me stesso. Questa è la strada giusta: devo solo continuare così”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - “Non mi era mai capitato di vincere sia singolo che doppio - ha commentatoraggiante -. Sono felice dell'atteggiamento tenuto in campo in questa settimana, per non aver mai mollato: sono davvero soddisfatto di me stesso. Questa è la strada giusta: devo solo continuare così”.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO… - DavideCirronis : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO 2° SUCCES… - wildeano : RT @tennishead: Lorenzo Sonego has claimed the 2021 Sardegna Open in Cagliari! ?????? #ATP #tennis - leggoit : #Tennis Sonego trionfa nell'Atp Sardegna Open, battuto in finale Djere 2-6 7-6 6-4 - tennishead : Lorenzo Sonego has claimed the 2021 Sardegna Open in Cagliari! ?????? #ATP #tennis -