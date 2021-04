Tempesta d’amore, casting news: arriva LEENTJE, nuovo amore di André (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sono state molte donne nella vita di André Konopka (Joachim Lätsch) e ognuna ha avuto un ruolo importante nella crescita dello chef. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà un nuovo personaggio femminile ad aiutare il cuoco ad uscire da una situazione drammatica… Ecco di chi si tratta! Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Selina scopre che suo marito è vivo (e l’ha ingannata)! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André ha un incidente Andrée ha un incidente, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldDopo la recente fine della sua storia con ... Leggi su tvsoap (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sono state molte donne nella vita diKonopka (Joachim Lätsch) e ognuna ha avuto un ruolo importante nella crescita dello chef. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane disarà unpersonaggio femminile ad aiutare il cuoco ad uscire da una situazione drammatica… Ecco di chi si tratta! Leggi anche:, anticipazioni tedesche: Selina scopre che suo marito è vivo (e l’ha ingannata)!, anticipazioni puntate tedesche:ha un incidentee ha un incidente,© ARD/Christof ArnoldDopo la recente fine della sua storia con ...

