Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Selina scopre che suo marito è vivo e l’ha ingannata!

Leggi su tvsoap

(Di domenica 11 aprile 2021) Non esiste delusione peggiore di quella causata dalle persone che amiamo. Lo sa benevon Thalheim (Katja Rosin), che nelle prossime puntatediscoprirà di essere stata ingannata proprio dalle persone di cui si fidava di più. E a quel punto le crollerà il mondo addosso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Leggi anche:italiane: Cornelia bacia Robert! E lui…puntate: la storia die Cornelius Maja sconvolta da suo padre Cornelius,© ARD/Christof ArnoldDietro un sorriso solare ...