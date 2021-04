Tapiro d' Oro a Totti | il messaggio a Spalletti dopo la serie tv

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA - Non è un premio cinematografico ma ild'oro di Striscia la Notizia quello che Valerio Staffelli consegnerà a Francesconella puntata che andrà in onda domani sera (lunedì 12 aprile,...

Commenta per primo Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ild'a Francesco Totti (il settimo della sua carriera) in seguito alle critiche di Antonio Cassano alla serie tv Sky 'Speravo de morì prima' dedicata all'ex capitano della Roma. 'La serie mi è ...ROMA - Non è un premio cinematografico ma ild'di Striscia la Notizia quello che Valerio Staffelli consegnerà a Francesco Totti nella puntata che andrà in onda domani sera (lunedì 12 aprile, ore 20.35 su Canale 5). Un 'riconoscimento' ...TOTTI TAPIRO D'ORO - Domani sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Francesco Totti, il 7° della sua carriera ...Tapiro d'oro a Francesco Totti, il settimo della sua carriera. Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro all'ex capitano della Roma in ...