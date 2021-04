Taekwondo, Europei 2021: Roberto Botta cede in semifinale al serbo Khodabakhshi. Per l’azzurro c’è il bronzo (Di domenica 11 aprile 2021) L’avventura azzurra agli Europei 2021 di Taekwondo, in corso di svolgimento al Grand Hotel Millennium di Sofia, finisce qui. Roberto Botta infatti, ultimo alfiere tricolore rimasto in gara, è stato superato per 4-8 nelle semifinali dei -87 kg dal serbo Mahdi Khodabakhshi. Una sconfitta maturata, dopo l’1-1 del primo round e il 3-4 della seconda ripresa, negli ultimi e decisivi centoventi secondi, nei quali Khodabakhshi ha fatto la differenza con un calcio (da tre punti) andato a segno e indirizzato al volto dell’italiano. Roberto Botta, già sicuro di avere un bronzo al collo, non può comunque che ritenersi soddisfatto della sua avventura pensando anche al prossimo preolimpico continentale verso i ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) L’avventura azzurra aglidi, in corso di svolgimento al Grand Hotel Millennium di Sofia, finisce qui.infatti, ultimo alfiere tricolore rimasto in gara, è stato superato per 4-8 nelle semifinali dei -87 kg dalMahdi. Una sconfitta maturata, dopo l’1-1 del primo round e il 3-4 della seconda ripresa, negli ultimi e decisivi centoventi secondi, nei qualiha fatto la differenza con un calcio (da tre punti) andato a segno e indirizzato al volto dell’italiano., già sicuro di avere unal collo, non può comunque che ritenersi soddisfatto della sua avventura pensando anche al prossimo preolimpico continentale verso i ...

Advertising

taekwondofita : RT @Coninews: E ANDIAMOOOOOO! ???? Ancora un bronzo per l’Italia del #taekwondo agli Europei di Sofia grazie alla terza piazza di Roberto #… - Coninews : E ANDIAMOOOOOO! ???? Ancora un bronzo per l’Italia del #taekwondo agli Europei di Sofia grazie alla terza piazza di… - zazoomblog : Taekwondo Europei 2021: Roberto Botta irrompe in semifinale ed è a medaglia! Fuori gli altri azzurri - #Taekwondo… - SMSNEWSOFFICIAL : Agli Europei di taekwondo in corso a Sofia l’Italia ha conquistato un bronzo nella categoria olimpica dei -80 kg gr… - alemelchioni : RT @Coninews: MEDAGLIAAAAAAA! ?? Secondo podio tricolore agli Europei di Sofia! Simone #Alessio è BRONZO nella categoria -80 kg! ?????? #tkdS… -