Taekwondo, Europei 2021: i risultati dell’ultima giornata. Bronzo per Roberto Botta, trionfo britannico al femminile (Di domenica 11 aprile 2021) Cala il sipario sugli Europei 2021 di Taekwondo. Al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) si è infatti conclusa anche la quarta e ultima giornata del massimo torneo continentale. Sorride l’Italia, che grazie a Roberto Botta chiude la spedizione con tre medaglie di Bronzo. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Uomini (-87 kg) 1. Yury Kirichenko (Russia) 2. Mahdi Khodabakhshi (Serbia)3. Roberto Botta (Italia) 4. Ivan Sapina (Croazia) Medaglia di Bronzo per Roberto Botta, che ha mancato l’accesso in finale arrendendosi al serbo Khodabakhshi per 4-8. Quest’ultimo si è poi dovuto accontentare della medaglia d’argento perdendo contro il russo Yury Kirichenko. Uomini (+87 kg) 1. ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Cala il sipario suglidi. Al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) si è infatti conclusa anche la quarta e ultimadel massimo torneo continentale. Sorride l’Italia, che grazie achiude la spedizione con tre medaglie di. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Uomini (-87 kg) 1. Yury Kirichenko (Russia) 2. Mahdi Khodabakhshi (Serbia)3.(Italia) 4. Ivan Sapina (Croazia) Medaglia diper, che ha mancato l’accesso in finale arrendendosi al serbo Khodabakhshi per 4-8. Quest’ultimo si è poi dovuto accontentare della medaglia d’argento perdendo contro il russo Yury Kirichenko. Uomini (+87 kg) 1. ...

Advertising

Coninews : E ANDIAMOOOOOO! ???? Ancora un bronzo per l’Italia del #taekwondo agli Europei di Sofia grazie alla terza piazza di… - Esercito : Congratulazioni al nostro 1° C.le Magg. Roberto Botta che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europe… - vito_rotondo_ : RT @giomalago: Tris di medaglie per gli azzurri del @taekwondofita agli Europei di Sofia! Bravi Simone #Crescenzi @SimoneAlessio18 e Rober… - Labellapassante : RT @Coninews: E ANDIAMOOOOOO! ???? Ancora un bronzo per l’Italia del #taekwondo agli Europei di Sofia grazie alla terza piazza di Roberto #… - GIULIAN88271641 : RT @Esercito: Congratulazioni al nostro 1° C.le Magg. Roberto Botta che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei di #taek… -