Svizzera, Giornata della ricerca italiana: al via “I lunedì di Ari” (Di domenica 11 aprile 2021) L’Associazione ARI@ch celebra la ricerca italiana nel mondo con la serie di incontri “I lunedì di ARI“, che inizieranno lunedì 12 aprile e proseguiranno sino al 15 maggio sulla piattaforma Zoom. Il primo ciclo proporrà delle riflessioni sulla pandemia, offrendo letture dal punto di vista della ricerca in varie discipline. Durante il primo incontro, che avrà inizio alle ore 18.30, verrà ricordata anche la Giornata della ricerca italiana nel mondo. La stessa associazione ha organizzato una serie di letture e commenti della Divina Commedia, patrocinate dal Consolato Generale d’Italia a Ginevra, che si terranno durante i mesi di aprile e maggio. Il 15 aprile si terrà la lettura Di questa costa, là dov’ella ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) L’Associazione ARI@ch celebra lanel mondo con la serie di incontri “Idi ARI“, che inizieranno12 aprile e proseguiranno sino al 15 maggio sulla piattaforma Zoom. Il primo ciclo proporrà delle riflessioni sulla pandemia, offrendo letture dal punto di vistain varie discipline. Durante il primo incontro, che avrà inizio alle ore 18.30, verrà ricordata anche lanel mondo. La stessa associazione ha organizzato una serie di letture e commentiDivina Commedia, patrocinate dal Consolato Generale d’Italia a Ginevra, che si terranno durante i mesi di aprile e maggio. Il 15 aprile si terrà la lettura Di questa costa, là dov’ella ...

Advertising

MondoSportivoIT : Lugano e Losanna divertono, ma alla fine ridono solo i ticinesi: per l’1-0 decide Maric - - d_essere : Il viaggio di giornata non è ancora finito. Lasciamo la Svizzera per concentrarci in altre libertà. Ci ancora popol… - VaniaDelli : E' un pittore nato a Roma, ma di famiglia svizzera. Di primo nome faceva Ettore, tipicamente romano. Molto prolific… - italiansTV : GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA IN SVIZZERA: AL VIA “I LUNEDÌ DI ARI” ZURIGO - L'Associazione ARI@ch celebra la ric… - AiseStampa : Giornata della Ricerca Italiana in Svizzera: al via “I lunedì di ARI” -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera Giornata Contest "IoSonoArte.com", 30 opere si contendono i premi finali ... che ha sede in Veneto, dove il prossimo 22 maggio avverrà anche la giornata di premiazione ... sarà la trasposizione fashion, delle opere vincitrici, su tessuti della fashion house svizzera LucaMartini®...

Yangon, la giunta condanna a morte 19 manifestanti Diverse fonti affermano che nella giornata di ieri sono state uccise decine di persone a Bago. ... Fra i Paesi che hanno sottoscritto il documento vi sono: Australia, Canada, Stati Uniti, Svizzera, ...

Svizzera, giornata della ricerca italiana: al via “i lunedì di Ari” - Ildenaro.it Il Denaro Svizzera, giornata della ricerca italiana: al via “i lunedì di Ari” L’Associazione ARI@ch celebra la ricerca italiana nel mondo con la serie di incontri “I lunedì di ARI“, che inizieranno lunedì 12 aprile e proseguiranno sino al 15 maggio sulla piattaforma Zoom. Il pr ...

Dalla bollente Grono alla gelida La Brévine Da qui l’idea di sposare il progetto per una buona causa devolvendo parte del ricavato all’associazione “Parkinson Svizzera”. E quale giorno migliore per comunicare la conferma dell’evento se non la ...

... che ha sede in Veneto, dove il prossimo 22 maggio avverrà anche ladi premiazione ... sarà la trasposizione fashion, delle opere vincitrici, su tessuti della fashion houseLucaMartini®...Diverse fonti affermano che nelladi ieri sono state uccise decine di persone a Bago. ... Fra i Paesi che hanno sottoscritto il documento vi sono: Australia, Canada, Stati Uniti,, ...L’Associazione ARI@ch celebra la ricerca italiana nel mondo con la serie di incontri “I lunedì di ARI“, che inizieranno lunedì 12 aprile e proseguiranno sino al 15 maggio sulla piattaforma Zoom. Il pr ...Da qui l’idea di sposare il progetto per una buona causa devolvendo parte del ricavato all’associazione “Parkinson Svizzera”. E quale giorno migliore per comunicare la conferma dell’evento se non la ...