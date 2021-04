Surf | Rip Curl Newcastle Cup 2021 | Italo Ferreira vince la seconda tappa del Tour | Leonardo Fioravanti 17°

(Di lunedì 12 aprile 2021) La RipCup presented by Corona,del Championshipdiè andata in archivio. Dopo una lunga attesa dettata dalla pandemia, il circuito internazionale della tavola ha ripreso il suo incedere in terra australiana e nell’atto conclusivo della prova maschile il Brasile l’ha fatta da padrone.e Gabriel Medina, rispettivamente n.1 e n.2 del ranking, si sono confrontati ed è stata una lotta all’ultima onda, come si suol dire. E’ statoa prevalere con lo score di 14.94, battendo di poco il connazionale 13.27. Decimo scontro diretto tra i due e settima vittoria perche conferma la sua tradizione favorevole. Una competizione nella quale i ...

Ultime Notizie dalla rete : Surf Rip

...il ritorno alle gare dei fuoriclasse della WorldLeague (WSL) . Dopo la cancellazione delle tappe in programma alle Hawaii e in California, a causa della situazione sanitaria mondiale, la...... perché questo periodo sarà utile per continuare ad allenarmi e a migliorare tutti gli aspetti del mio'. Ad oggi il prossimo appuntamento ufficiale sarà ilCurl Pro Bells Beach, in programma ...La Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona, seconda tappa del Championship Tour 2021 di surf è andata in archivio. Dopo una lunga attesa dettata dalla pandemia, il circuito internazionale della ...I due finalisti al Rip Curl Cup Newcastle, Italo Ferreira e Gabriel Medina Dalle eliminazioni shock di nomi importanti, alla performance stellare di Carissa Moore che ha inaugurato una nuova fase del ...