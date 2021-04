Suarez al bivio | ritorno al Liverpool o coppia clamorosa con Higuain

(Di domenica 11 aprile 2021), futuro a sorpresa: può farein attacco con l’ex Juve! L’indiscrezione legata all’attaccante dell’Atletico Madrid Secondo quanto riferito dal The Sun, potrebbe terminare dopo un solo anno la parentesi di Luisall’Atletico Madrid. Due, infatti, le ipotesi per il Pistolero in vista della prossima stagione.sarebbe uno dei nomi possibile per l’attacco del, con un clamorosoad Anfield sette anni dopo. L’altra pista porta all’Inter Miami di David Beckham, dove farebbein attacco con l’ex Juve Gonzalo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suarez bivio

Calcio News 24

... potrebbe terminare dopo un solo anno la parentesi di Luisall'Atletico Madrid. Due, infatti, le ipotesi per il Pistolero in vista della prossima stagione.sarebbe uno dei nomi ......di Andrea Agnelli anche nella notte dopo l'eliminazione dalla Champions sia già di fronte al... Dal casoal trio di giocatori esclusi per la cena in zona rossa. Dagli insulti tra Agnelli e ...Suarez, futuro a sorpresa: può fare coppia in attacco con l’ex Juve! L’indiscrezione legata all’attaccante dell’Atletico Madrid Secondo quanto riferito dal The Sun, potrebbe terminare dopo un solo ...Il recupero di mercoledì con il Napoli sarà decisivo per il destino del tecnico: la Juve non può permettersi di mancare la Champions ...