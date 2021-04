Stefano de Martino | il gossip che fa rumore | la nuova fiamma è un volto noto della Tv

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 aprile 2021) Non è la prima volta cheDeprende parte ad Amici 2021 e finisce nei guai, almeno sentimentalmente parlando. Agli inizi perse la testa per Emma Marrone proprio nei corridoiscuola (all’epoca erano tutti e due studenti). Poi fece lo stesso con la collega Giulia Pauselli (tradendo la cantante) e anche con Belen Rodriguez arrivando poi a sposarla. In entrambi i casi le polemiche non sono mancate e non solo perché si parlava dei suoi tradimenti, in entrambi i casi ai dannicantante salentina, ma anche per lo scalpore che hanno fatto creando hype per il serale del programma. La situazione si è ripresentata nei giorni scorsi quando la stessa Maria de Filippi lo ha “bloccato” al grido di “abbiamo già dato” quandodesi era detto ...