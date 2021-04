Stati Uniti | il 40% dei Marines rifiuta il vaccino

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 aprile 2021) Salta al contenuto domenica 11 Aprile 2021 22:27 Un gran numero distatunitensi sta scegliendo di non ricevere ilcontro il Covid. Si tratta di quasi il quaranta per cento del corpo militare: i membri dell’esercito americano che hanno ricevuto almeno una dose sono 75.500, contro i circa 48mila che hannoto. Lo riferisce la Cnn, che porta ad esempio il caso del Camp Lejeune, in North Carolina, una delle basi militari più importanti, il 57% deiha detto no al. Navigazione articoli Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia ...