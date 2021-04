Speranza: "Saremo cauti nelle riaperture, non bruceremo le tappe" (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - "Sulla riapertura della scuola il governo ha fatto una scelta, consapevole del rischio per i movimenti che la scuola stessa comporta. È stato deciso così, perché grazie alle misure adottate a marzo abbiamo finalmente un primo segno di piegatura della curva epidemica". Il ministro della salute Roberto Speranza intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai3 toccando molti temi "caldi". Dalle riaperture dei plessi scolastici ai vaccini, dall'efficacia di AstraZeneca ai contratti stipulati dall'Europa con le case farmaceutiche. La Scuola come "architrave" del Paese "La scuola ha pagato un prezzo altissimo finora - ha spiegato ancora Speranza - ma mancano due mesi prima della pausa estiva e il governo ha deciso di spendere questo tesoretto maturato a marzo, consentendo ai nostri studenti il piacere di tornare in classe per altri due ... Leggi su agi (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - "Sulla riapertura della scuola il governo ha fatto una scelta, consapevole del rischio per i movimenti che la scuola stessa comporta. È stato deciso così, perché grazie alle misure adottate a marzo abbiamo finalmente un primo segno di piegatura della curva epidemica". Il ministro della salute Robertointervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai3 toccando molti temi "caldi". Dalledei plessi scolastici ai vaccini, dall'efficacia di AstraZeneca ai contratti stipulati dall'Europa con le case farmaceutiche. La Scuola come "architrave" del Paese "La scuola ha pagato un prezzo altissimo finora - ha spiegato ancora- ma mancano due mesi prima della pausa estiva e il governo ha deciso di spendere questo tesoretto maturato a marzo, consentendo ai nostri studenti il piacere di tornare in classe per altri due ...

