Sostegni, elemosina di Stato solo per pagare le tasse: l'ipocrisia del governo (Di domenica 11 aprile 2021) Il problema dei cosiddetti "Sostegni", cioè dell'elemosina pubblica in favore di chi ha visto calare drammaticamente il proprio fatturato durante l'anno delle restrizioni, non sta solo nella misura striminzita di quel contributo: sta piuttosto nel fatto che esso tira a sostenere lo stesso sistema che ne determina la necessità. Per capirsi: serve a pagare tasse. Per quanto benvenuto, infatti, quel modesto introito dovrà essere adoperato dai percipienti per continuare a soddisfare le stesse richieste di uno stesso meccanismo impositivo e di prelievo, non certo per comprare beni, non certo per fare investimento produttivo. La mano pubblica che fa cadere qualche spicciolo a momentaneo beneficio delle classi produttive afflitte dall'epidemia (o per meglio dire dai discutibili provvedimenti che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Il problema dei cosiddetti "", cioè dell'pubblica in favore di chi ha visto calare drammaticamente il proprio fatturato durante l'anno delle restrizioni, non stanella misura striminzita di quel contributo: sta piuttosto nel fatto che esso tira a sostenere lo stesso sistema che ne determina la necessità. Per capirsi: serve a. Per quanto benvenuto, infatti, quel modesto introito dovrà essere adoperato dai percipienti per continuare a soddisfare le stesse richieste di uno stesso meccanismo impositivo e di prelievo, non certo per comprare beni, non certo per fare investimento produttivo. La mano pubblica che fa cadere qualche spicciolo a momentaneo beneficio delle classi produttive afflitte dall'epidemia (o per meglio dire dai discutibili provvedimenti che ...

Advertising

mambo_red : @LegaSalvini Ci sono i tweet di Matteo e poi c'è la realtà: Decreto Sostegni peggiore dei ristori che già erano ele… - mambo_red : @Antonio_Tajani @Libero_official Decreto Sostegni peggiore dei ristori che già erano elemosina. Nessun aiuto per af… - mambo_red : @EnricoLetta @pdnetwork Decreto Sostegni peggiore dei ristori che già erano elemosina. Nessun aiuto per affitti e m… - mambo_red : @mauroberruto @pdnetwork @EnricoLetta Allargare i sostegni ad ASD/SSD? Nel decreto sostegni non ci sono proprio! De… - mambo_red : @Deputatipd @GianmarioFrago @pdnetwork Decreto Sostegni peggiore dei ristori che già erano elemosina. Nessun aiuto… -