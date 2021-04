Sorrentino su Dybala: “Dopo tanti bocconi amari ha dimostrato quanto vale. Finora il vero Paulo lo abbiamo visto a sprazzi” (Di domenica 11 aprile 2021) Stefano Sorrentino è stato uno dei primi ad accorgersi del talento di Paulo Dybala, quando giocavano insieme al Palermo. Queste le sue dichiarazioni sulla Joya rilasciate a La Gazzetta dello Sport. Sul momento: “La fotografia del suo stato d’animo è l’esultanza rabbiosa Dopo il gol: Dopo aver buttato giù tanti bocconi amari ha avuto la possibilità di dimostrare ciò che vale. E lo ha fatto in una partita importante e in un momento delicato della stagione. Non è da tutti. Ho rivisto l’azione del 2-0: quando Bentancur gli tocca la palla lui si guarda intorno ma non cerca mai la porta, perché sa bene dov’é. In un fazzoletto stop e tiro da biliardo: con la testa arriva sempre prima degli altri e tocca la palla come pochi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Stefanoè stato uno dei primi ad accorgersi del talento di, quando giocavano insieme al Palermo. Queste le sue dichiarazioni sulla Joya rilasciate a La Gazzetta dello Sport. Sul momento: “La fotografia del suo stato d’animo è l’esultanza rabbiosail gol:aver buttato giùha avuto la possibilità di dimostrare ciò che. E lo ha fatto in una partita importante e in un momento delicato della stagione. Non è da tutti. Ho ril’azione del 2-0: quando Bentancur gli tocca la palla lui si guarda intorno ma non cerca mai la porta, perché sa bene dov’é. In un fazzoletto stop e tiro da biliardo: con la testa arriva sempre prima degli altri e tocca la palla come pochi ...

