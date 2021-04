Sondaggio: per il 67% di voi il Real Madrid è favorito per vincere la Liga (Di lunedì 12 aprile 2021) Sondaggio Il Real vince il Clasico: secondo voi, ora è il grande favorito della Liga? Sì 67% No 33% Foto: Sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021)Ilvince il Clasico: secondo voi, ora è il grandedella? Sì 67% No 33% Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ricpuglisi : I mass media italiani devono vergognarsi per i risultati di questo sondaggio - LegaSalvini : ++ SONDAGGIO: DUE ITALIANI SU TRE PER LE RIAPERTURE ++ Il 66% vuole le riaperture, contrario il 28%, mentre il 6%… - Open6990 : RT @Aryyanna92: Wow avete superato largamente l'obbiettivo segreto per sbloccare le foto del sondaggio Ovvero 10 retweet e 100 like in meno… - Tribonacci1 : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Alla luce delle politiche del Gov. #Draghi sulla gestione del #COVID19, le chiusure e la protesta di Piazz… - gaiaat91 : @roraxwalls dal telefono, entra su twitter da google (non sull'app, proprio sul sito) e fai per fare un tweet ma in… -