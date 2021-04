Sondaggi politici elettorali oggi 11 aprile 2021: il Movimento 5 Stelle recupera due punti dall’insediamento del Governo Draghi (Di domenica 11 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (11 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – A due mesi dall’insediamento del Governo Draghi, il Movimento Cinque Stelle (M5S) sembra aver guadagnato più di tutti i partiti a livello di Sondaggi, seguito da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. È questo il quadro che emerge dal confronto tra la Supermedia realizzata da YouTrend per AGI tra il 18 febbraio e l’8 aprile. La Lega resta sempre in prima posizione ma non sembra aver guadagnato né perso molto dall’arrivo dell’ex presidente della Bce a Palazzo Chigi, mentre il Partito Democratico risulta in calo di un ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021)(11– A due mesidel, ilCinque(M5S) sembra aver guadagnato più di tutti i partiti a livello di, seguito da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. È questo il quadro che emerge dal confronto tra la Supermedia realizzata da YouTrend per AGI tra il 18 febbraio e l’8. La Lega resta sempre in prima posizione ma non sembra aver guadagnato né perso molto dall’arrivo dell’ex presidente della Bce a Palazzo Chigi, mentre il Partito Democratico risulta in calo di un ...

