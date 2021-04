Sollevamento pesi, Europei 2021: Emily Campbell fa gara a sé e vince tre ori nei +87 kg femminili (Di domenica 11 aprile 2021) Si è chiuso con il successo della britannica Emily Campbell il programma femminile degli Europei di Sollevamento pesi 2021, con l’atleta di Nottingham che si è imposta nei +87 kg femminili, disputando una gara di assoluto valore, e distanziando notevolmente le principali rivali in graduatoria. Un dominio iniziato giù nello strappo, ottenendo la prima valida a 115 kg, per poi migliorarsi a 117 kg, e chiudendo addirittura a122 kg, con l’ucraina Anastasiia Lysenko ferma a 116 kg. Lontanissima la terza classificata, la turca Melike Gunal, che dopo un errore nella seconda prova ha sollevato 108 kg. Senza storia lo slancio, dove troviamo un podio identico. Gunal ha impiegato due tentativi per mettere a segno 135 kg, venendo superata però da Lysenko, che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Si è chiuso con il successo della britannicail programma femminile deglidi, con l’atleta di Nottingham che si è imposta nei +87 kg, disputando unadi assoluto valore, e distanziando notevolmente le principali rivali in graduatoria. Un dominio iniziato giù nello strappo, ottenendo la prima valida a 115 kg, per poi migliorarsi a 117 kg, e chiudendo addirittura a122 kg, con l’ucraina Anastasiia Lysenko ferma a 116 kg. Lontanissima la terza classificata, la turca Melike Gunal, che dopo un errore nella seconda prova ha sollevato 108 kg. Senza storia lo slancio, dove troviamo un podio identico. Gunal ha impiegato due tentativi per mettere a segno 135 kg, venendo superata però da Lysenko, che ha ...

