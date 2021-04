Slavia Praga-Arsenal: probabili formazioni e in tv (Di domenica 11 aprile 2021) Slavia Praga-Arsenal, match di ritorno valido per i quarti di finale di Europa League, si giocherà giovedi 15 aprile 2021 alle ore 21 al Sinobo Stadium di Praga. Si riparte dall’1-1 dell’andata Come arrivano le due squadre? Lo Slavia Praga, forte del prezioso pareggio conquistato all’andata, proverà nell’impresa di arrivare alla semifinale. I cechi sono in gran forma non avendo ancora maiperso in Europa League, e soprattutto possono vantare una striscia di 21 risultati utili consecutivi in gare ufficiali, frutto di 16 vittorie e 5 pareggi. L’Arsenal, che in Premier League naviga all’undicesimo posto in classifica, punta tutto sul trofeo continentale che fin qui l’ha vista protagonista con 4 vittorie nelle ultime 5 vittorie e 1 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021), match di ritorno valido per i quarti di finale di Europa League, si giocherà giovedi 15 aprile 2021 alle ore 21 al Sinobo Stadium di. Si riparte dall’1-1 dell’andata Come arrivano le due squadre? Lo, forte del prezioso pareggio conquistato all’andata, proverà nell’impresa di arrivare alla semifinale. I cechi sono in gran forma non avendo ancora maiperso in Europa League, e soprattutto possono vantare una striscia di 21 risultati utili consecutivi in gare ufficiali, frutto di 16 vittorie e 5 pareggi. L’, che in Premier League naviga all’undicesimo posto in classifica, punta tutto sul trofeo continentale che fin qui l’ha vista protagonista con 4 vittorie nelle ultime 5 vittorie e 1 ...

