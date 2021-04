Sicurezza stradale, l'eccesso di velocità è l'infrazione più diffusa (Di domenica 11 aprile 2021) L'eccesso di velocità è, di gran lunga, l'infrazione al Codice della strada più contestata agli italiani. Questo almeno guardando i dati dell'attività 2020 della polizia stradale. Un punto di vista ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) L'diè, di gran lunga, l'al Codice della strada più contestata agli italiani. Questo almeno guardando i dati dell'attività 2020 della polizia. Un punto di vista ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza stradale Sicurezza stradale, l'eccesso di velocità è l'infrazione più diffusa L'eccesso di velocità è, di gran lunga, l'infrazione al Codice della strada più contestata agli italiani. Questo almeno guardando i dati dell'attività 2020 della polizia stradale. Un punto di vista parziale perché mancano tutti i numeri rilevati dalle polizie locali, dei carabinieri e della guardia di finanza, ma al tempo stesso interessante per capire quali sono i ...

Verde pubblico, a Crosia piantumati nuovi alberi ... ritenuti pericolosi per l'incolumità pubblica e che, nel tempo, avevano compromesso il manto stradale e dei marciapiedi . "Dopo aver messo in sicurezza alcune strade e molti marciapiedi da piante di ...

