Sheffield United – Arsenal 11 aprile 2021 ore 19:00 (Di domenica 11 aprile 2021) La coppia dello Sheffield United Jayden Bogle e George Baldock è tornata e potrebbe essere coinvolta contro l’Arsenal. John Egan ha fatto il suo ritorno da un infortunio al piede come sostituto lo scorso fine settimana, ma Chris Basham, Billy Sharp, Sander Berge e Jack O’Connell rimangono fuori. Cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro Sheffield United – Arsenal? Sheffield United – Arsenal a che punto sono le due squadre? Martin Odegaard dell’Arsenal è in dubbio per il problema alla caviglia che gli ha fatto saltare il pareggio di Europa League di giovedì. Kieran Tierney potrebbe saltare il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Anche David Luiz è fuori dopo un recente intervento al ginocchio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) La coppia delloJayden Bogle e George Baldock è tornata e potrebbe essere coinvolta contro l’. John Egan ha fatto il suo ritorno da un infortunio al piede come sostituto lo scorso fine settimana, ma Chris Basham, Billy Sharp, Sander Berge e Jack O’Connell rimangono fuori. Cosa dobbiamo aspettarci dall’incontroa che punto sono le due squadre? Martin Odegaard dell’è in dubbio per il problema alla caviglia che gli ha fatto saltare il pareggio di Europa League di giovedì. Kieran Tierney potrebbe saltare il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Anche David Luiz è fuori dopo un recente intervento al ginocchio ...

Advertising

ClockEndItalia : ? IT'S MATCHDAY! ? Appuntamento a Bramall Lane, stasera, per affrontare lo Sheffield United. Subito dopo l'Antepri… - Lautaresque : @vitocussss Allora iuve 1 con handicap Samp napoli primo tempo x Inter Cagliari gol Verona Lazio under Roma bologna… - Mingaball : RT @infobetting: Sheffield United-Arsenal (domenica, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Sheffield United-Arsenal (domenica, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE Lo #Sheffieldunited affronterà l'#Arsenal in una partita valida per la 31° giornata di Premier L… -