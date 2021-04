Sfiorata una rischiosa collisione tra satelliti: in orbita a soli 58 metri di distanza (Di domenica 11 aprile 2021) Grazie ad un provvidenziale intervento delle due società proprietarie, è stato evitato un incidente tra satelliti in orbita. Si sono letteralmente sfiorati Si è rischiato uno schianto nello spazio con conseguenze potenzialmente disastrose. Una collisione evitata solo per una manciata di metri quella tra i due satelliti di SpaceX e OneWeb, arrivati quasi a sfiorarsi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 11 aprile 2021) Grazie ad un provvidenziale intervento delle due società proprietarie, è stato evitato un incidente train. Si sono letteralmente sfiorati Si è rischiato uno schianto nello spazio con conseguenze potenzialmente disastrose. Unaevitata solo per una manciata diquella tra i duedi SpaceX e OneWeb, arrivati quasi a sfiorarsi L'articolo NewNotizie.it.

