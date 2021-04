Serie C, Totò Di Natale è il nuovo allenatore della Carrarese (Di domenica 11 aprile 2021) Carrara 11 aprile 2021 - Antonio Di Natal e è il nuovo allenatore della Carrarese . L'ex bomber di Udinese e Empoli prenderà il posto di Silvio Baldini alla guida dei marmiferi nelle prossime tre ... Leggi su lanazione (Di domenica 11 aprile 2021) Carrara 11 aprile 2021 - Antonio Di Natal e è il. L'ex bomber di Udinese e Empoli prenderà il posto di Silvio Baldini alla guida dei marmiferi nelle prossime tre ...

Advertising

Drek_1869 : RT @NicoSchira: Prima avventura da capo allenatore in panchina per Totò #DiNatale: mister 209 gol in Serie A prenderá il posto del maestro… - 13Andrea07 : RT @NicoSchira: Prima avventura da capo allenatore in panchina per Totò #DiNatale: mister 209 gol in Serie A prenderá il posto del maestro… - corradone91 : RT @NicoSchira: Prima avventura da capo allenatore in panchina per Totò #DiNatale: mister 209 gol in Serie A prenderá il posto del maestro… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Prima avventura da capo allenatore in panchina per Totò #DiNatale: mister 209 gol in Serie A prenderá il posto del maestro… - Calcio_Bros : RT @NicoSchira: Prima avventura da capo allenatore in panchina per Totò #DiNatale: mister 209 gol in Serie A prenderá il posto del maestro… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Totò Serie C, Totò Di Natale è il nuovo allenatore della Carrarese Carrara 11 aprile 2021 - Antonio Di Natal e è il nuovo allenatore della Carrarese . L'ex bomber di Udinese e Empoli prenderà il posto di Silvio Baldini alla guida dei marmiferi nelle prossime tre ...

Cagliari, esordio in Serie A per il portiere Guglielmo Vicario contro l'Inter: la storia Con il Venezia in Serie B e fino al debutto in A E a Venezia con due promozioni arriva fino in Serie B dove e' il secondo di quel Emil Audero che oggi è titolare alla Sampdoria. Vicario si fa ...

Carrara 11 aprile 2021 - Antonio Di Natal e è il nuovo allenatore della Carrarese . L'ex bomber di Udinese e Empoli prenderà il posto di Silvio Baldini alla guida dei marmiferi nelle prossime tre ...Con il Venezia inB e fino al debutto in A E a Venezia con due promozioni arriva fino inB dove e' il secondo di quel Emil Audero che oggi è titolare alla Sampdoria. Vicario si fa ...