Serie C, il Padova batte di misura il Gubbio (Di domenica 11 aprile 2021) Il Padova batte il Gubbio nella partita valida per la 35esima giornata del girone B della Serie C 2020/2021. Ai padroni di casa basta il gol di Chiricò su rigore al 61?. Il Padova si rialza così dalla sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Triestina, e sale a 73 punti, mantenendo la testa della classifica. Per il Gubbio invece si tratta della terza sconfitta consecutiva. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Il campo pesantissimo per la grande quantità di pioggia abbattutasi sullo Stadio Euganeo condiziona inevitabilmente lo spettacolo. Le due squadre riescono comunque a dare vita ad un primo tempo frizzante. Si distingue il portiere del Padova Dini, che nei primi 45 minuti risponde bene a due tentativi pericolosi di Hamlili. Il secondo tempo si dimostra più avaro di ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ililnella partita valida per la 35esima giornata del girone B dellaC 2020/2021. Ai padroni di casa basta il gol di Chiricò su rigore al 61?. Ilsi rialza così dalla sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Triestina, e sale a 73 punti, mantenendo la testa della classifica. Per ilinvece si tratta della terza sconfitta consecutiva. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Il campo pesantissimo per la grande quantità di pioggia abbattutasi sullo Stadio Euganeo condiziona inevitabilmente lo spettacolo. Le due squadre riescono comunque a dare vita ad un primo tempo frizzante. Si distingue il portiere delDini, che nei primi 45 minuti risponde bene a due tentativi pericolosi di Hamlili. Il secondo tempo si dimostra più avaro di ...

