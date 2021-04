Serie C, girone C: la Cavese ritrova il successo perduto, sconfitto il Teramo. La classifica aggiornata (Di domenica 11 aprile 2021) Cavese-Teramo apre le sfide della domenica legate al girone C di Serie C.successo non preventivato quello ottenuto dai padroni di casa che hanno superato per 1-0 la compagine abruzzese. La rete che ha deciso le sorti del match è stata messa a segno da Matino al 23'. Tre punti che cambiano poco la classifica dei campani che comunque battono un colpo in vista dei play-out, sconfitta che brucia quella rimediata dai biancorossi che restano fermi a quota 45.RISULTATIAvellino-Bari 1-0 (giocata sabato)Palermo-Vibonese 0-0 (giocata sabato)Cavese-Teramo 1-0 (giocata alle 12.30)Catania-Potenza (ore 15.00)Monopoli-Paganese (ore 15.00)Turris-Ternana (ore 15.00)Bisceglie-Virtus Francavilla (ore 17.30)Viterbese-Casertana (lunedì ore 21.00)Juve Stabia-Catanzaro ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021)apre le sfide della domenica legate alC diC.non preventivato quello ottenuto dai padroni di casa che hanno superato per 1-0 la compagine abruzzese. La rete che ha deciso le sorti del match è stata messa a segno da Matino al 23'. Tre punti che cambiano poco ladei campani che comunque battono un colpo in vista dei play-out, sconfitta che brucia quella rimediata dai biancorossi che restano fermi a quota 45.RISULTATIAvellino-Bari 1-0 (giocata sabato)Palermo-Vibonese 0-0 (giocata sabato)1-0 (giocata alle 12.30)Catania-Potenza (ore 15.00)Monopoli-Paganese (ore 15.00)Turris-Ternana (ore 15.00)Bisceglie-Virtus Francavilla (ore 17.30)Viterbese-Casertana (lunedì ore 21.00)Juve Stabia-Catanzaro ...

Advertising

OptaPaolo : 16 - Ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante #Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorn… - OptaPaolo : 10 - L’Inter è la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a vincere tutte le prime 10 gare giocate in un gi… - OptaPaolo : 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Seri… - WiAnselmo : #SerieC, girone C: la Cavese ritrova il successo perduto, sconfitto il Teramo. La classifica aggiornata… - Mediagol : #SerieC, girone C: la Cavese ritrova il successo perduto, sconfitto il Teramo. La classifica aggiornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone I playoff contro gli sbadigli da 'campiomorto' C'è qualcosa di peggio? Se aggiungi alla noia incombente di questo campiomorto quella di quasi tutti i nove che l'hanno preceduto, scudetti a volte già virtualmente assegnati alla fine del girone d'...

Diretta/ Juventus U23 Pontedera (risultato 1 - 0) streaming: Marques manca la doppietta ... si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 11 aprile 2021, come lunch match della trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020 - 2021. Possiamo presentare la diretta di ...

Serie C, che bagarre nel Girone A e nel Girone B! Tuttocampo Diretta Pro Sesto Alessandria/ Streaming video tv: grigi lanciati (Serie C) Servirebbe dunque un risultato di prestigio oggi pomeriggio contro una delle big del girone, tuttavia l’Alessandria è in ... in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su ...

La Clai riprende la marcia: successo esterno a Jesi La Csi Clai Imola riscatta la brutta sconfitta di una settimana fa riprendendo il ruolo di “martello” del girone D1 di serie B1. Jesi si arrende 0-3 alle ragazze di Turrini, che ora guidano a ...

C'è qualcosa di peggio? Se aggiungi alla noia incombente di questo campiomorto quella di quasi tutti i nove che l'hanno preceduto, scudetti a volte già virtualmente assegnati alla fine deld'...... si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 11 aprile 2021, come lunch match della trentacinquesima giornata delA del campionato diC 2020 - 2021. Possiamo presentare la diretta di ...Servirebbe dunque un risultato di prestigio oggi pomeriggio contro una delle big del girone, tuttavia l’Alessandria è in ... in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su ...La Csi Clai Imola riscatta la brutta sconfitta di una settimana fa riprendendo il ruolo di “martello” del girone D1 di serie B1. Jesi si arrende 0-3 alle ragazze di Turrini, che ora guidano a ...