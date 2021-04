Serie C, Di Natale è il nuovo tecnico della Carrarese (Di domenica 11 aprile 2021) La carriera da allenatore di Antonio Di Natale è pronta a decollare. Per l'ex attaccante di Empoli e Udinese , che ha iniziato l'avventura in panchina nel 2018 prima come collaboratore tecnico dello ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) La carriera da allenatore di Antonio Diè pronta a decollare. Per l'ex attaccante di Empoli e Udinese , che ha iniziato l'avventura in panchina nel 2018 prima come collaboratoredello ...

