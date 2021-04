Serie C, Cavese-Teramo: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 11 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Cavese-Teramo, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie C – Girone C. IL MOMENTO DELLA Cavese Reduce dal tennistico 7-2 incassato mercoledì pomeriggio in casa della Ternana nel recupero della 28° giornata, la squadra di Salvatore Campilongo arriva all’appuntamento odierno con il Teramo da una striscia di 9 sconfitte consecutive che la collocano all’ultimo posto in classifica con appena 16 punti conquistati in 34 partite. I blufoncé non vincono dall’1-0 alla Paganese dello scorso 7 febbraio e con ormai soli 12 punti a disposizione non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. A prescindere da come andranno queste ultime 4 partite, la permanenza in Serie C dei campani passerà infatti dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 35° giornata del campionato diC – Girone C. IL MOMENTO DELLAReduce dal tennistico 7-2 incassato mercoledì pomeriggio in casa della Ternana nel recupero della 28° giornata, la squadra di Salvatore Campilongo arriva all’appuntamento odierno con ilda una striscia di 9 sconfitte consecutive che la collocano all’ultimo posto in classifica con appena 16 punti conquistati in 34 partite. I blufoncé non vincono dall’1-0 alla Paganese dello scorso 7 febbraio e con ormai soli 12 punti a disposizione non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. A prescindere da come andranno queste ultime 4 partite, la permanenza inC dei campani passerà infatti dai ...

Advertising

YoussefFadili17 : ? La Cavese si gioca al 'Lamberti' le ultime chance di accedere ai playout di Serie C - e di evitare una figura anc… - NotiziarioC : UFFICIALE: Cavese, un calciatore rescinde il contratto - edicolasportiva : Serie C, Ternana show: 7-2 alla Cavese! - Francescovotta1 : @beatriceperini @myrtamerlino Non perdere TEMPO a GIUSTIFICARTI HO VISTO PIU VIOLENZA IN NOCERINA CAVESE DI SERIE… - sportli26181512 : Serie C, Ternana show: 7-2 alla Cavese!: Palermo sconfitto in rimonta dal Monopoli. Nel girone B vince la Sambenede… -