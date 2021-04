(Di domenica 11 aprile 2021) Due partite oggi in programma inB per il 33° turno e due vittorie con lo stesso punteggio. Ilha battuto ilper 3-0 ed è quarto. Con lo stesso risultato laal Granillo ha sconfitto il3-0 - Unsempre piu’ debordante schianta unin crisi di risultati, dimentica i tre stop interni consecutivi, si issa solitario al quarto posto aggiungendo pepe alla sfida playoff di sabato con la Salernitana. Dopo aver colpito il 16° palo stagionale con Fiordilino, gli arancioneroverdi la sbloccano con Ceccaroni in chiusura di primo tempo, sponda aerea di Svoboda, ma ringraziano il finnico Maenpaa per un miracolo su zuccata di Ingrosso a inizio ripresa. E’ lo sloveno Crnigoj a siglare ...

Advertising

ItaSportPress : Serie B, Venezia e Reggina tris a Cosenza e Vicenza - - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gol! Venezia - Cosenza 1-0, rete di Ceccaroni P. (VEN) - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gol! Venezia - Cosenza 3-0, rete di Esposito S. (VEN) - TuttoRegia : #SerieB, i risultati della 33ª giornata e la classifica aggiornata dopo le gare della domenica : la zona play out r… - cmdotcom : #SerieB: Reggina, tris al Vicenza e sogno playoff. Il Venezia batte 3-0 il Cosenza e supera il Monza: è 4°!… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Venezia

... in diretta streaming video , tutte le partite del campionato di basketA1. Sul sito ... Diretta/Brescia (94 - 87) streaming video tv: Watt 30 punti V NERE IN TESTA Primo quarto a due ......apre le sue porte alla partita valida per la 26giornata nel campionato di basketA1 2020 - ... Bisogna dare continuità alla bella vittoria contro: quasi un obbligo per l'Aquila, un'altra ...Guelich si fa valere in attacco ed è lei a chiudere il terzo quarto sul 63 a 63. Serie di canestri di Petronyte, Romero e Carrera Quintana per il minimo vantaggio valenciano mentre comincia ad ...Dopo tre sconfitte consecutive in casa il Venezia torna alla vittoria contro il Cosenza con un netto 3-0. A pochi istanti dalla fine del primo tempo arriva il vantaggio con Ceccaroni che di testa ...