Serie A | Hellas Verona-Lazio | le scelte di Juric e Inzaghi | le formazioni ufficiali del match

(Di domenica 11 aprile 2021) Ledelvalido per la 30a giornata e in programma alle ore 15.00.(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Veloso, Sturaro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. In panchina: Berardi, Pandur, Ceccherini, Ruegg, Gunter, Udogie, Ilic, Tameze, Bessa, Colley, Salcedo, Kalinic. All. Paro (vice)(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. In panchina: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, Musacchio, Patric, Cataldi, Escalante, Parolo, Lulic, Pereira, Muriqi. All. Farris (vice)

Vi sono diverse similitudini:e Lazio sono due squadre nelle quali l'impronta dei rispettivi ... (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PronosticiA/ Quote e previsioni: la Dea sbancherà il ...Le formazioni ufficiali diVerona - Lazio dell'11 aprile 2021, incontro valido per la ventinovesima giornata diA, calcio d'inizio alle 15Verona: in attesa. Allenatore: Juric Lazio: in attesa. Allenatore: Farris SEGUI QUI LA DIRETTABuonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Hellas Verona e Lazio, valido per la trentesima giornata di Serie A. I biancocelesti, ...Verona e Lazio si affronteranno per la 30ª giornata di Serie A: in campo per uno dei tre match delle 15.00, i biancocelesti si giocano l'accesso al quarto posto contro una squadra, quella di Juric, ...