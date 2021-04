Serie A, Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 11 aprile 2021) Il posticipo domenicale della trentesima giornata di Serie A in programma oggi allo Stadio Artemio Franchi alle 20:45 è Fiorentina–Atalanta. La sfida può rivelarsi decisiva sia in chiave europea che in chiave salvezza. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina–Atalanta. La Fiorentina non è ancora in una posizione di classifica che possa definirsi tranquilla, con 30 punti accumulati e otto lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. La sfida di oggi potrebbe rassicurare gli animi viola, con il ritorno di Iachini che non ha ancora dato il cambio di marcia. Il pari contro il Genoa è stato poco convincente, ma mancano ancora nove partite alla fine del campionato. L’Atalanta è invece in un ottimo periodo di forma e arriva a questa gara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Il posticipo domenicale della trentesima giornata diA in programma oggi allo Stadio Artemio Franchi alle 20:45 è. La sfida può rivelarsi decisiva sia in chiave europea che in chiave salvezza. Ecco ledi. Lanon è ancora in una posizione di classifica che possa definirsi tranquilla, con 30 punti accumulati e otto lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. La sfida di oggi potrebbe rassicurare gli animi viola, con il ritorno di Iachini che non ha ancora dato il cambio di marcia. Il pari contro il Genoa è stato poco convincente, ma mancano ancora nove partite alla fine del campionato. L’è invece in un ottimo periodo di forma e arriva a questa gara ...

