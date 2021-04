Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-3: decidono Zapata e Ilicic, la Dea centra il sorpasso al Napoli e vola al 4° posto. La classifica (Di domenica 11 aprile 2021) L'Atalanta espugna il "Franchi".Missione compiuta: l’Atalanta torna da Firenze con una vittoria preziosissima che le consente di agganciare il quarto posto in classifica e superare così il Napoli di Rino Gattuso. Al termine di un match rocambolesco ricco di gol, la Dea, supera il test contro la viola trovando la prima rete del match dopo appena 13 minuti di gioco, grazie ad un gol di Duvan Zapata. Pronta la reazione della formazione gigliata che viene chiusa provvidenzialmente su Freuler sull'inserimento di Caceres. Ancora Zapata spaventa la difesa della Fiorentina al 20° minuto con un destro sul quale Dragowski, però, arriva con i guantoni. Al 40° l'Atalanta trova il raddoppio con il solito Zapata che, servito da ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) L'espugna il "Franchi".Missione compiuta: l’torna da Firenze con una vittoria preziosissima che le consente di agganciare il quartoine superare così ildi Rino Gattuso. Al termine di un match rocambolesco ricco di gol, la Dea, supera il test contro la viola trovando la prima rete del match dopo appena 13 minuti di gioco, grazie ad un gol di Duvan. Pronta la reazione della formazione gigliata che viene chiusa provvidenzialmente su Freuler sull'inserimento di Caceres. Ancoraspaventa la difesa dellaal 20° minuto con un destro sul quale Dragowski, però, arriva con i guantoni. Al 40° l'trova il raddoppio con il solitoche, servito da ...

