Serie A | 30^ giornata | Juventus e Napoli non sbagliano | Milinkovic-Savic salva la Lazio Risultati e classifica

(Di domenica 11 aprile 2021) Il 30esimo turno diA ci ha regalato tre interessanti sfide alle 15.Latrova una vittoria fondamentale, che da seguito al successo contro il, riuscendo a battere per 3-1 il Genoa di Davide Ballardini. Per la Vecchia Signora in gol sono andati Kulusevski, Morata e Ronaldo, mentre nel Grifone ha trovato la rete Gianluca Scamacca, che conferma il buon momento di forma.Dopo la sconfitta rimediata contro i bianconeri anche iltorna il successo. Una partita insidiosa contro la Sampdoria, che però i partenopei hanno interpretato alla grande, riuscendo a centrare un successo chiave. La squadra di Gattuso ha trovato la via della rete con Oshimen e Fabian Ruiz.La big che più ha sofferto in questaè stata senza dubbio lache fino al 92' è stata respinta ...

Juventus e Napoli vincono le rispettive sfide della 30/a giornata diA e tengono il passo del Milan, che ieri si era imposto a Parma. Anche la Lazio porta a casa tre punti, confermando che la corsa Champions si prospetta tirata fino all'ultimo. I bianconeri hanno ...17.00A,30°turno:ok Juve,Napoli e Lazio La Juve stende il Genoa (Kulusevski,Morata,McKennie) e resta a - 1 dal Milan secondo. Sempre in scia il Napoli (Fabian Ruiz,Osimhen), colpo Lazio al 92'. SPEZIA ...Sono stati tre gli incontri delle ore 15.00, validi per il 30° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021, ad andare in scena. Dopo il lunch match tra Inter e Cagliari favorevole ai nerazzurr ...Nelle gare del pomeriggio per la 30^ giornata di Serie A importante successo del Napoli in chiave Champions League: 2-0 in casa della Sampdoria firmato da una rete per tempo, con Fabian Ruiz e Osimhen ...