Semplici | «Complimenti a Vicario Oggi ho visto voglia | solo così possiamo salvarci»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro l'Inter. Le sue parole. SPIRITO – «Mi sono piaciuti tanto, avevo chiesto una partita con unità d'intenti. Abbiamo affrontato una squadra importante, avevamo la speranza di farcela, abbiamo sfiorato il pareggio. Lo spirito, la voglia di determinazione ci sono stati». PAROLE POST PARTITA – «Ho cercato di rincuorare. La prestazione che avevo chiesto l'hanno fatta, mi hanno dato una risposta molto positiva, soprattutto a livello mentale e caratteriale. Oggi ho visto un altro piglio, un'altra voglia, solo così possiamo salvarci»

