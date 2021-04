Sembrava Fantascienza ma ecco il video della scimmia che gioca col pensiero. (Di domenica 11 aprile 2021) Il sogno di Elon Musk di unire cervello e computer sembra avvicinarsi: un video pubblicato su YouTube dalla sua startup californiana Neuralink mostra un macaco dotato di un impianto neurale mentre gioca al videogame Pong usando solo il pensiero per muovere le barre che simulano sullo schermo le racchette da ping-pong. “Una scimmia sta letteralmente giocando a un videogioco telepaticamente usando un chip cerebrale!!” ha twittato Musk, che da tempo sostiene che unire le menti alle macchine è vitale se le persone vogliono evitare di essere superate dall’intelligenza artificiale. I dispositivi Neuralink sono stati impiantati su due lati del cervello di Pager – questo il nome della scimmia – per rilevare l’attività dei suoi ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021) Il sogno di Elon Musk di unire cervello e computer sembra avvicinarsi: unpubblicato su YouTube dalla sua startup californiana Neuralink mostra un macaco dotato di un impianto neurale mentrealgame Pong usando solo ilper muovere le barre che simulano sullo schermo le racchette da ping-pong. “Unasta letteralmentendo a ungioco telepaticamente usando un chip cerebrale!!” ha twittato Musk, che da tempo sostiene che unire le menti alle macchine è vitale se le persone vogliono evitare di essere superate dall’intelligenza artificiale. I dispositivi Neuralink sono stati impiantati su due lati del cervello di Pager – questo il nome– per rilevare l’attività dei suoi ...

