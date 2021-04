Sassuolo, De Zerbi: “Il Benevento ha una rosa ottima, noi recuperiamo Locatelli, Ferrari e Muldur” (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato la gara di domani contro il Benevento in conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese da ottopagine.it: "La partita sarà diversa rispetto a quella che abbiamo già affrontato con Roma e Inter, ma difficile allo stesso modo. All'andata abbiamo vinto in maniera immeritata perché il Benevento soprattutto nel secondo tempo ha fatto bene, però non abbiamo rubato nulla. Ci siamo difesi in inferiorità numerica davanti alla nostra porta, come fanno tante squadre contro di noi. Domani dobbiamo fare un altro tipo di partita perché la nostra identità è diversa"."Per me sarà una giornata particolare e una partita diversa dalle altre. Trovo persone a cui sono legato e a cui sono riconoscente. Gli affetti non vengono cancellati perché si è avversari. Nel corso dei novanta ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore delRoberto Deha presentato la gara di domani contro ilin conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese da ottopagine.it: "La partita sarà diversa rispetto a quella che abbiamo già affrontato con Roma e Inter, ma difficile allo stesso modo. All'andata abbiamo vinto in maniera immeritata perché ilsoprattutto nel secondo tempo ha fatto bene, però non abbiamo rubato nulla. Ci siamo difesi in inferiorità numerica davanti alla nostra porta, come fanno tante squadre contro di noi. Domani dobbiamo fare un altro tipo di partita perché la nostra identità è diversa"."Per me sarà una giornata particolare e una partita diversa dalle altre. Trovo persone a cui sono legato e a cui sono riconoscente. Gli affetti non vengono cancellati perché si è avversari. Nel corso dei novanta ...

Advertising

ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Il Benevento ha una rosa ottima, noi recuperiamo Locatelli, Ferrari e Muldur' -… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Diramata la lista dei convocati del #Sassuolo per la sfida contro il #Benevento di domani. Out #Caputo, #Berardi e #Defr… - anteprima24 : ** #Sassuolo, i #Convocati per ##Benevento: la decisione su Berardi, Bourabia e Defrel ** - CalcioPillole : Diramata la lista dei convocati del #Sassuolo per la sfida contro il #Benevento di domani. Out #Caputo, #Berardi e… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??? #Sassuolo, #DeZerbi: '#Locatelli, #Muldur e #Ferrari sono a disposizione e rientrano. Per gli altri dobbiamo vedere anc… -