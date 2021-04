Sarà Phoebe Waller-Bridge la protagonista femminile di «Indiana Jones 5»

(Di domenica 11 aprile 2021) È dal 2016 che si parla di un quinto capitolo di Indiana Jones, anche se le difficoltà produttive legate alla scrittura e agli ingaggi, insieme allo scoppio della pandemia, hanno ritardato la lavorazione rinviando la data di uscita diverse volte. Dopo l’annuncio del passaggio di regia tra Steven Spielberg e James Magold e la conferma non scontata di di Harrison Ford, finalmente la produzione ingrana grazie a un ingaggio non da poco, quello dell’attrice e sceneggiatrice inglese Phoebe Waller-Bridge, nota soprattutto grazie a Fleabag, la serie rivelazione di Amazon Prime Video che ha sbancato agli Emmy di due anni fa. https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1380557992966283266

