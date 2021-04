Salvini sui vaccini: “In Campania detenuti prima dei disabili, roba da matti” (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. roba da matti!”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, commentando un articolo di Michele Bocci apparso oggi su Repubblica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lazio evogliono vaccinare idi anziani e personeda!”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo, commentando un articolo di Michele Bocci apparso oggi su Repubblica. L'articolo proviene da Ante24.it.

