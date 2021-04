Salerno | Stasi | “Candidatura Tedesco ha chiara matrice di centro sinistra”

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Finalmente sono venuti allo scoperto: i “pezzi scontenti” deldi, consiglieri ed ex consiglieri comunali diche per decenni hanno condiviso le scelte di Vincenzo De Luca, adesso che sono stati messi alla porta hanno scelto di sostenere laa sindaco dell’Avvocato Michele.” Così in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune diPietro Damiano. “Per il noto penalista salernitano, dunque, arriva la benedizione del: da Italia Viva ai Verdi, da Azione di Carlo Calenda ad alcuni fuori usciti del Partito Democratico. Ladi Michele ...

Agenda Politica

