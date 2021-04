Rugby, ex capitano e pilone dell’Italia Cutitta morto per Covid a 54 anni (Di domenica 11 aprile 2021) È morto all'età di 54 anni Massimo Cuttitta, deceduto ad Albano Laziale per complicazioni insorte a seguito della positività al Covid-19. La Federazione Italiana Rugby e l’intero movimento rugbistico nazionale hanno appreso della prematura scomparsa oggi. Massimo, aveva debuttato con l’Italia a Napoli nel 1990 contro la Polonia, indossando poi la maglia della Nazionale in altre sessantanove occasioni sino al 2000, anno del suo ritiro internazionale dopo aver vissuto da protagonista il debutto nel Sei Nazioni contro la Scozia, nell’indimenticabile successo del 5 febbraio al Flaminio. In ventidue occasioni, Cuttitta aveva guidato come capitano la Nazionale Italiana Rugby.Nato a Latina, ma cresciuto rugbisticamente in Sudafrica al pari del gemello Marcello, Massimo aveva indossato in ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Èall'età di 54Massimo Cuttitta, deceduto ad Albano Laziale per complicazioni insorte a seguito della positività al-19. La Federazione Italianae l’intero movimento rugbistico nazionale hanno appreso della prematura scomparsa oggi. Massimo, aveva debuttato con l’Italia a Napoli nel 1990 contro la Polonia, indossando poi la maglia della Nazionale in altre sessantanove occasioni sino al 2000, anno del suo ritiro internazionale dopo aver vissuto da protagonista il debutto nel Sei Nazioni contro la Scozia, nell’indimenticabile successo del 5 febbraio al Flaminio. In ventidue occasioni, Cuttitta aveva guidato comela Nazionale Italiana.Nato a Latina, ma cresciuto rugbisticamente in Sudafrica al pari del gemello Marcello, Massimo aveva indossato in ...

Advertising

ItaSportPress : Rugby, ex capitano e pilone dell'Italia Cutitta morto per Covid a 54 anni - - MichGPS : RT @Federugby: ? Tutta la #FIR si unisce al dolore della famiglia Cuttitta a seguito della scomparsa di Massimo, simbolo del nostro rugby.… - Activnews24 : #Rugby in lutto: è morto a 54 anni per #COVID19 l’ex capitano azzurro Massimo #Cuttitta. Portò l'Italia al torneo d… - seregnorugby : RT @Federugby: ? Tutta la #FIR si unisce al dolore della famiglia Cuttitta a seguito della scomparsa di Massimo, simbolo del nostro rugby.… - simalu78 : RT @Federugby: ? Tutta la #FIR si unisce al dolore della famiglia Cuttitta a seguito della scomparsa di Massimo, simbolo del nostro rugby.… -