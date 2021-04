Rugby | è scomparso Massimo Cuttitta | ex capitano della Nazionale italiana

(Di domenica 11 aprile 2021) La FIR, Federazione, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha annunciato la scomparsa, a soli 54 anni, di, avvenuta per complicazioni insorte a seguitopositività al Covid dell’ex pilone sinistro eè stato l’atleta numero 423 a vestire la magliadiquale è statoin 22 occasioni.aveva giocato in azzurro dal 1990 al 2000, anno d’ingresso dell’Italia nel Sei Nazioni, coinciso con la vittoria all’esordio al Flaminio sulla Scozia. Così al sito federale il ...

La FIR, Federazione Italiana Rugby, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha annunciato la scomparsa, a soli 54 anni, di Massimo Cuttitta, avvenuta per complicazioni insorte a seguito della ...In carriera 70 presenze in nazionale e 4 scudetti con il Milan. Storica la vittoria nella finale della Coppa Fira nel 1997 a Grenoble contro la Francia ...