Rosalinda Cannavò pubblicizza prodotti dimagranti e sul web è il caos, lei: “Non toccate il mio passato da anoressica” (FOTO) (Di domenica 11 aprile 2021) In queste ore, Rosalinda Cannavò ha sponsorizzato sul web prodotti dimagranti di un’azienda molto in voga tra gli influencer in questo periodo. L’azienda in questione è specializzata nella preparazione di pasti sostitutivi, caratterizzati da bustine solubili contenenti i pasti di cui nutrirsi quotidianamente. Considerando che Rosalinda ha un passato alquanto burrascoso dal punto di vista dell’alimentazione, in quanto ha sofferto di anoressia, in molti sono rimasti spiazzati dalla sua scelta. Sul web, infatti, è scoppiato il caos e lei ha replicato. Polemica sui prodotti dimagranti sponsorizzati da Rosalinda Il fatto che un’ex anoressica sponsorizzi prodotti dimagranti ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 aprile 2021) In queste ore,ha sponsorizzato sul webdi un’azienda molto in voga tra gli influencer in questo periodo. L’azienda in questione è specializzata nella preparazione di pasti sostitutivi, caratterizzati da bustine solubili contenenti i pasti di cui nutrirsi quotidianamente. Considerando cheha unalquanto burrascoso dal punto di vista dell’alimentazione, in quanto ha sofferto di anoressia, in molti sono rimasti spiazzati dalla sua scelta. Sul web, infatti, è scoppiato ile lei ha replicato. Polemica suisponsorizzati daIl fatto che un’exsponsorizzi...

Advertising

trash_italiano : Rosalinda Cannavò, dopo il racconto sulla sua anoressia, sponsorizza challenge dimagranti in cui bisogna sostituire… - Ale73193726 : Ma cos'è questo attacco di bipolarismo stile Rosalinda Cannavò Mi fa spaccare #Amici2020 #amici20 - blurosmello : RT @NorthStar_Efp: Insgamabile, definizione: Rosalinda Cannavò che dopo una storia rosmello pubblica una foto di Senga a petto nudo per af… - infoitcultura : Rosalinda Cannavò su Andrea Zenga: “É stato sempre un po’ un pericolo per me” - infoitcultura : Rosalinda Cannavò e le lezioni di canto: nuovo progetto in tv? -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Andrea Zenga su Dayane Mello: "Non mi interessa cosa pensa" L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha finalmente deciso di commentare le dichiarazioni della sua ex inquilina, Dayane Mello su di lui e sul legame con Rosalinda Cannavò.? L'articolo Andrea Zenga su Dayane Mello: "Non mi interessa cosa pensa" proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

Rosalinda Cannavò sconfortata dopo gli insulti: 'Non dovevano farlo' Rosalinda Cannavò si sta godendo la vita fuori dal 'Grande Fratello Vip' con il suo Andrea Zenga. La sua relazione sentimentale procede a gonfie vele. Nonostante nelle ultime ore era stato lanciato un ...

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha finalmente deciso di commentare le dichiarazioni della sua ex inquilina, Dayane Mello su di lui e sul legame con.? L'articolo Andrea Zenga su Dayane Mello: "Non mi interessa cosa pensa" proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...si sta godendo la vita fuori dal 'Grande Fratello Vip' con il suo Andrea Zenga. La sua relazione sentimentale procede a gonfie vele. Nonostante nelle ultime ore era stato lanciato un ...