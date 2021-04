Ronaldo nervoso, Pirlo: 'Non sarà multato per il lancio della maglia' (Di domenica 11 aprile 2021) L'attaccante portoghese non è riuscito a trovare la rete nella vittoria per 3 - 1 della Juventus sul Genoa. Pirlo ne ha parlato in conferenza stampa, negando che il numero 7 verrà multato dalla ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) L'attaccante portoghese non è riuscito a trovare la rete nella vittoria per 3 - 1Juventus sul Genoa.ne ha parlato in conferenza stampa, negando che il numero 7 verràdalla ...

