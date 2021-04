Roma, in permesso “premio” per fare il vaccino si presenta “dall’amica” per minacciarla: «Dovevo sistemare una faccenda personale» (Di domenica 11 aprile 2021) Una signora di 70 anni, pregiudicata e di origini albanesi ma da tempo residente a Ladispoli, è stata arrestata a Ponte Galeria dai Carabinieri. La “faccenda personale” La donna, già agli arresti domiciliari per gravissimi reati contro la persona, aveva approfittato di un permesso che le era stato concesso per l’effettuazione delle operazioni vaccinali, per “sistemare alcune questioni personali”. In particolare, la donna si è presentata a Roma, in località Massimina, presso l’abitazione di una sua conoscente molestandola e minacciandola verbalmente. Quest’ultima, profondamente scossa e intimorita dall’accaduto, ha subito chiamato i Carabinieri i quali, dopo poco, hanno rintracciato la 70enne arrestandola e riportandola nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Una signora di 70 anni, pregiudicata e di origini albanesi ma da tempo residente a Ladispoli, è stata arrestata a Ponte Galeria dai Carabinieri. La “” La donna, già agli arresti domiciliari per gravissimi reati contro la persona, aveva approfittato di unche le era stato concesso per l’effettuazione delle operazioni vaccinali, per “alcune questioni personali”. In particolare, la donna si èta a, in località Massimina, presso l’abitazione di una sua conoscente molestandola e minacciandola verbalmente. Quest’ultima, profondamente scossa e intimorita dall’accaduto, ha subito chiamato i Carabinieri i quali, dopo poco, hanno rintracciato la 70enne arrestandola e riportandola nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, in permesso “premio” per fare il vaccino si presenta “dall’amica” per minacciarla: «Dovevo sistemare una facc… - _Bixbite : Grazie Roma per non averci dato il permesso di aprire bar e ristoranti e fare comi ci pare, grazie davvero - MalangoneMario : RT @CarloneDaniela: Sono sempre quelli con il braccio teso che rovinano le giuste proteste. Chi li manda è complice del sistema e i commerc… - CarbonaroEr : @aridatececonte Eh Sorè ma voi mette, che non piace a chi c'ha il permesso della ZTL sul cruscotto e la copia della… - roma_paoletta : @SignorAldo E quindi? Sono padrona di dire ciò che penso o devo chiedere il permesso a te? -