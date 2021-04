Roma-Bologna, le probabili formazioni del match dell’Olimpico (Di domenica 11 aprile 2021) Allo “Stadio Olimpico” la Roma ospita il Bologna per la gara valida per la 30^ giornata della Serie A. Le probabili formazioni del match Alle ore 18:00, Roma-Bologna si sfidano nel match valido per il 30° turno della Serie A. I giallorossi, che sabato scorso hanno pareggiato col Sassuolo, cercano una vittoria che in campionato manca da tre giornate. Gli emiliani, che vengono dalla sconfitta con l’Inter, nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. In classifica la Roma è scesa addirittura al 7° posto, con 51 punti conquistati. Il Bologna è 11° con 34. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:00, e verrà trasmesso su Sky. Le probabili ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Allo “Stadio Olimpico” laospita ilper la gara valida per la 30^ giornata della Serie A. LedelAlle ore 18:00,si sfidano nelvalido per il 30° turno della Serie A. I giallorossi, che sabato scorso hanno pareggiato col Sassuolo, cercano una vittoria che in campionato manca da tre giornate. Gli emiliani, che vengono dalla sconfitta con l’Inter, nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. In classifica laè scesa addirittura al 7° posto, con 51 punti conquistati. Ilè 11° con 34. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 18:00, e verrà trasmesso su Sky. Le...

Advertising

SkySport : Bologna, Mihajlovic: 'Rifiutai la Roma, ora posso batterla. 5-1 dell'andata fu colpa mia' - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - muoversintoscan : ? In #A1, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra Aglio e Roncobilaccio in dir… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 30): - Inter vs Cagliari 7:30 - Juventus vs Genoa 10:00 - Sampdoria vs Napoli 10… - MacsMaxs : ???? Serie A | Sun. 4/11 1.15u - Roma vs. Bologna BTTS + o2.5 [-115] #GamblingTwitter -