Roma-Bologna, gol di Borja Mayoral: a vuoto Danilo e Skorupski (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) La Roma è in vantaggio. Nel match contro il Bologna, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i giallorossi soffrono ma riescono a scardinare la difesa di Sinisa Mihajlovic proprio allo scadere di primo tempo grazie ad un anticipo sbagliato da parte sia di Danilo che di Skorupski. Tutto facile per Borja Mayoral: l’attaccante spagnolo scarta l’estremo difensore e deposita la palla in rete. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Laè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i giallorossi soffrono ma riescono a scardinare la difesa di Sinisa Mihajlovic proprio allo scadere di primo tempo grazie ad un anticipo sbagliato da parte sia diche di. Tutto facile per: l’attaccante spagnolo scarta l’estremo difensore e deposita la palla in rete. Ecco il. SportFace.

