Roma-Bologna | dove vederla Fonseca vuole i tre punti

(Di domenica 11 aprile 2021) I giallorossi per la volata Champions nonostante il turnover– Tra le squadre ancora in lizza per un piazzamento in Champions League laè l’unica che è attualmente ancora in Europa, con la partita d’andata vinta contro l’Ajax in Europa League ma il ritorno ancora da giocare all’Olimpico. Non è un caso che infatti tra le inseguitrici dell’Inter i giallorossi siano proprio gli ultimi, accusando molto probabilmente le fatiche del doppio impegno. Ad ogni modo contro ilin casa Paulocercherà lo stesso di conquistare tre ...

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - LAROMA24 : Serie A: Roma-Bologna, 11.04.2021 #AsRoma - teladoiotokyo : Roma-Bologna 0-0 LIVE: Segui LIVE Roma-Bologna... - RadioRadioWeb : ? M A T C H D A Y | #RomaBologna ?? Ore 18:00 ??? Stadio Olimpico ?? 30° giornata di Serie A Live su ???? - JustHungrier : Stanotte ho sognato di vivere a Bologna, che nel sogno era una piccola città stupenda con tutti monumenti di epoca… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bologna

Sky Sport

Dopo la bella serata di Europa League, lasi rituffa in campionato per cercare una vittoria che manca da un mese. Contro il, Fonseca disegna una formazione molto diversa rispetto a quella che ha sconfitto l'Ajax. In porta c'è ...Le formazioni diDopo il bel successo nell'andata dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Ajax, la Roma prova a risollevarsi in campionato ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Com ...Dopo la bella serata di Europa League, la Roma si rituffa in campionato per cercare una vittoria che manca da un mese. Contro il Bologna, Fonseca disegna una formazione molto diversa rispetto a quella ...