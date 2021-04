Roma-Bologna diretta live 1-0 | si rivede Pastore L' argentino in campo al posto di Mayoral

Advertising

OfficialASRoma : ?? Con 7 gol, Francesco Totti è il nostro miglior marcatore contro i rossoblù ?? 8 statistiche in vista di… - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - pietrosirigu : @d_granuzzo @MariaSemeraro19 @EnricoLetta @pdnetwork @matteorenzi @isabellaco Bologna, Napoli, Roma... - PagineRomaniste : 84’ - Cambio per la Roma: esce Borja Mayoral, entra Pastore. Esordio stagionale per l’argentino Roma-Bologna 1-0… - corgiallorosso : LIVE Roma-Bologna 1-0 (Mayoral 44') – 83' Pastore al posto di Mayoral -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bologna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - 0 MOVIOLA ...'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUITorna l'appuntamento con il campionato. Dopo l'importante vittoria sul campo dell'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca è chiamata alla sfida casalinga al ...Dopo il bel successo nell'andata dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Ajax, la Roma prova a risollevarsi in campionato ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come di consueto, ...