Roma-Bologna diretta live 1-0 | Bruno Peres conclude da fuori Skorupski respinge

Advertising

OfficialASRoma : ?? Con 7 gol, Francesco Totti è il nostro miglior marcatore contro i rossoblù ?? 8 statistiche in vista di… - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - _Simo95_ : @CapitanBergomi L'atalanta invece juve roma e Bologna. Piccolo vantaggio se così possiamo chiamarlo che noi giochia… - TIZIANAPOESIA : RT @riccardovincen3: Quindi il #PD a Roma con la Raggi ci sta pensando mentre #IsabellaConti a Bologna sarebbe un trofeo di #Renzi Okkei ab… - forzaroma : 76' - Doppio cambio per la Roma: dentro Pellegrini e Karsdorp, fuori Reynolds e Perez. Nel Bologna esce Schouten ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bologna

'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUI60' - Doppio cambio per il: entrano Sanson, Orsolini e Antov. Fuori Barrow, Sov Olsen e De Silvestri 59' - Dijks sulla sinistra prova a cercare Palacio a centro area, Ibanez anticipa tutto e mette in corner 57' - Cross ...Dopo il bel successo nell'andata dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Ajax, la Roma prova a risollevarsi in campionato ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come di consueto, ...La Roma sta momentaneamente vincendo 1-0 contro il Bologna e a decidere, fin qui, è un gol di Borja Mayoral nel primo tempo che sfrutta benissimo un’indecisione di Danilo e si fa 50 metri palla al ...