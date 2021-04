Roma-Bologna 1-0: decide Borja Mayoral (Di domenica 11 aprile 2021) Roma-Bologna 1-0. I giallorossi superano per 1 a 0 il Bologna all’Olimpico grazie alla rete al 44? di Borja Mayoral e tornano alla vittoria in campionato dopo oltre un mese. Un successo importante per non perdere ulteriori punti preziosi. Cos’è successo nel primo tempo? Parte subito forte il Bologna, ma Mirante si fa trovare pronto prima sul taglio di Olsen e poi su Barrow. Al 4? ci prova Olsen, ma il suo destro è troppo strozzato e termina abbondantemente fuori. Un minuto dopo Svanberg tenta una complicata conclusione di controbalzo dal limite dell’area, ma la palla finisce molto alta. Al 9? grande chance per il Bologna con Palacio, la cui conclusione ravvicinata viene deviata in corner. Proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo Svanberg salta più in alto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021)1-0. I giallorossi superano per 1 a 0 ilall’Olimpico grazie alla rete al 44? die tornano alla vittoria in campionato dopo oltre un mese. Un successo importante per non perdere ulteriori punti preziosi. Cos’è successo nel primo tempo? Parte subito forte il, ma Mirante si fa trovare pronto prima sul taglio di Olsen e poi su Barrow. Al 4? ci prova Olsen, ma il suo destro è troppo strozzato e termina abbondantemente fuori. Un minuto dopo Svanberg tenta una complicata conclusione di controbalzo dal limite dell’area, ma la palla finisce molto alta. Al 9? grande chance per ilcon Palacio, la cui conclusione ravvicinata viene deviata in corner. Proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo Svanberg salta più in alto di ...

