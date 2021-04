Roma-Bologna 1-0 | decide ancora Borja Mayoral | Ora il ritorno con l’Ajax

(Di domenica 11 aprile 2021) Dopo il successo nella sfida di Europa League contro, è arrivato un altro successo in Serie A per la: superato di misura ilgrazie al gol di… L'articolo1-0,Ora ilconè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Labatte il1 - 0 in un incontro della 30/a giornata di serie A, giocato all'Olimpico. Una rete di Borja Mayoral alla fine del primo tempo, peraltro ben giocato dagli emiliani, consente ai ...Labatte ile prova a non mollare le rivali per la Champions League . Ai padroni di casa basta il gol di Borja Mayoral al termine del primo tempo, dopo una prima parte di gara sofferta. ...Dopo la vittoria di oggi, la squadra di Fonseca tornerà in campo alle 11:00 di domani per preparare la sfida contro l’Ajax Dopo la vittoria contro il Bologna, la Roma di Paulo Fonseca tornerà ad ...(Sky Sport) 38'– Ancora il Bologna dalla distanza con Barrow che libera un tiro da fuori area, pallone forte ma centrale. 34' – Contropiede interessante della Roma con Reynolds che pesca Mayoral con ...